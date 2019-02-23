Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что прыгнет с моста в Атырау

Оператор передала координаты патрульным дорожной полиции.

21 февраля, в 13.59 в ЦОУ Атырау позвонил мужчина, сообщивший, что скоро прыгнет с моста, передает ИА "NewTimes.kz" со ссылкой на пресс-службу ДП Атырауской области.

Оператор ЦОУ по голосу поняла, что мужчина нетрезв. Сначала замешкалась, но потом действовала по инструкции. Спросила, почему он хочет свести счеты с жизнью. Он несколько раз повторил, что просто устал и в его смерти не надо никого винить.

Оператор передала координаты патрульным, сотрудники дорожной полиции направились на улицу Осипенко.

"Я спросила его о детях. Он ответил, что женат, но не имеет детей. Он повторял что устал от жизни", — говорит оператор.

Пока она с ним разговаривала, к месту происшествия подоспели патрульные, где обнаружили на мосту говорящего по телефону мужчину.

Долго уговаривать "самоубийцу" не пришлось и уже к 14.06 его вызволили из-за перил на пешеходную часть моста.

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