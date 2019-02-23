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Маск взял ипотеку на $61 млн

Маск входит в число богатейших людей мира, оформивших ипотеку, — наряду с основателем Facebook Марком Цукербергом, инвестором Кеном Гриффином и поп-певицей Бейонсе.

Фото : HNonline23 февраля 2019, 01:59

Американский миллиардер Илон Маск оформил четыре новых ипотечных кредита и рефинансировал один имеющийся в банке Morgan Stanley, сообщает Bloomberg.

Общая сумма заемных средств, предоставленных предпринимателю, составила 61 миллион долларов. Кредиты были выданы в последние дни 2018 года, но известно об этом стало только в феврале 2019-го. "Это (выдача ипотеки Маску — прим. "Ленты.ру") показывает, что даже самые богатые люди прибегают к инструменту жилищного кредитования для поддержания ликвидности", — отмечает агентство. По его данным, Маск входит в число богатейших людей мира, оформивших ипотеку, — наряду с основателем Facebook Марком Цукербергом, инвестором Кеном Гриффином и поп-певицей Бейонсе. Гриффин в 2016-м взял кредит на покупку жилья на 114 миллионов долларов, уточняет агентство.

Представители Маска не ответили на запрос от журналистов с просьбой прокомментировать факт выдачи ипотеки, а в Morgan Stanley говорить о кредитной сделке отказались.

По информации Bloomberg, бизнесмен оформил кредиты, чтобы финансировать покупку четырех домов в районе Бел-Эйр в Лос-Анджелесе и одного в городе Хиллсборо около залива Сан-Франциско.

Илон Маск — предприниматель и изобретатель, долларовый миллиардер. По состоянию на 22 февраля 2019 года Forbes оценивает его состояние в 21,6 миллиарда долларов.

Источник: Lenta.ru


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