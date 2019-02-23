В России прокомментировали изменения в валюте Казахстана

Представитель российского МИДа считает это внутренним делом страны.

Изъятие надписи на русском языке с купюр национальной денежной единицы Казахстана тенге в соответствии с указом Нурсултана Назарбаева является внутренним делом этой страны. Такое мнение выразила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

- Мы считаем, что это внутреннее дело государства, - отметила официальный представитель. - С другой стороны, мы, безусловно, поддерживаем контакт с нашими казахстанскими коллегами и партнерами по вопросу прав жителей Казахстана, для которых русский язык является основным.

Захарова сообщила, что российская сторона видит "те усилия, которые предпринимает руководство этого государства по сохранению русского языка".

- Это не пустые слова, за ними стоят абсолютно конкретные дела и шаги, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - Но тема также находится в сфере нашего пристального внимания, учитывая, что это одна из задач и функций МИД РФ не только в контексте Казахстана, но и, в принципе, всего пространства, где проживают люди, для которых русский является родным.

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