В России прокомментировали изменения в валюте Казахстана
Представитель российского МИДа считает это внутренним делом страны.
Фото : Zakon.kz23 февраля 2019, 06:00
Изъятие надписи на русском языке с купюр национальной денежной единицы Казахстана тенге в соответствии с указом Нурсултана Назарбаева является внутренним делом этой страны. Такое мнение выразила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
- Мы считаем, что это внутреннее дело государства, - отметила официальный представитель. - С другой стороны, мы, безусловно, поддерживаем контакт с нашими казахстанскими коллегами и партнерами по вопросу прав жителей Казахстана, для которых русский язык является основным.
Захарова сообщила, что российская сторона видит "те усилия, которые предпринимает руководство этого государства по сохранению русского языка".
- Это не пустые слова, за ними стоят абсолютно конкретные дела и шаги, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - Но тема также находится в сфере нашего пристального внимания, учитывая, что это одна из задач и функций МИД РФ не только в контексте Казахстана, но и, в принципе, всего пространства, где проживают люди, для которых русский является родным.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4959251-3b22d9162f72fd8b2d544812bce75aeb
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...