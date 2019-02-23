Опубликовано видео с секретом "резиновых" яиц

Раскрыта тайна странного продукта.

Директор предприятия "Иссык-Кульская птицефабрика" Сталбек Мамбеталиев показал специалистам кыргызстанской госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, каким образом появляются так называемые "резиновые" яйца. Об этом пишет Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ведомство.

18 февраля в соцсетях появилось видео, где житель Оша рассказывает, что купил на рынке яйца, которые внешне выглядели, как обычные, но, сварив их, он увидел вместо желтков "резину". Мужчина считает, что яйца ввезены из Китая. В ветконтроле Кыргызстана заявили, что с начала 2018 года в Кыргызстан яйца не экспортировались.

Представитель госинспекции опубликовала на своей Facebook-странице видео, где директор Иссык-Кульской птицефабрики Сталбек Мамбеталиев показывает, что в "резиновых" яйцах нет ничего необычного.

- Дело в том, что яйца, которые подверглись сильному переохлаждению, становятся вот такими упругими после приготовления. Подделать куриные яйца невозможно, — заявил Мамбеталиев.

Мужчина сварил несколько яиц, среди которых были и помещенные ранее в морозильник, а потом наглядно продемонстрировал то же самое, что и житель Оша, заявлявший о китайской подделке.

Ранее сообщалось о том, что паника из-за яиц, якобы наполненных гелем, была и в Усть-Каменогорске.

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