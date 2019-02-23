Казахстанские синоптики рассказали о погоде на 23 февраля

Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе и северо-западе республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, днем местами низовая метель. В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с. В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается туман, днем в Жарминском районе усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Актюбинской областях местами ожидается туман. В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед. В Костанайской области местами ожидаются ветер 15-20 м/с с низовой метелью, туман, гололед. В Акмолинской области местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

Погода в Алматы: ясно, +2.

Погода в Астане: частично облачно, -8.

Полный прогноз погоды на 23 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!