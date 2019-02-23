Более 158 млн тенге выплатили предприятия Жамбылской области

Эту сумму задолженности по зарплате взыскала прокуратура региона.

Органы прокуратуры Жамбылской области на постоянной основе проводится анализ состояния законности в сфере соблюдения трудовых прав граждан, в т.ч. своевременности выплаты заработной платы, передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру ведомства.

За полтора месяца текущего года обеспечена выплата задолженности по зарплате на сумму 158,5 млн тенге, тем самым защищены конституционные права 2805 работников.

К примеру, по представлению прокуратуры Жамбылского района погашена задолженность по заработной плате перед 440 работниками ТОО "Амангельдинский ГПЗ" на сумму 44,1 млн тенге.

Также прокуратурами Жуалынского, Таласского, Сарысуского и Т.Рыскуловского районов погашен долг по заработной плата перед 2359 трудящимися на сумму 98,2 млн тенге.

За допущенные нарушения пять должностных лиц (три руководителя отделов образования, два директора предприятия) привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 997 875 тенге.

Кроме того, 13 февраля под председательством первого заместителя прокурора области проведено оперативное совещание с участием руководства департамента госдоходов и инспекции труда.

По итогам совещания выработан механизм по недопущению впредь образования задолженности перед работниками и для исполнения направлен в уполномоченные органы.

Данный вопрос находится на контроле прокуратуры Жамбылской области.

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