Старожилы ООН надеются на возвращение Казахстана в Совбез

Достижения страны за этот время назвали уникальными.

Старожилы ООН надеются на скорейшее возвращение Казахстана в ряды Совета Безопасности всемирной организации, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Однако, согласно сложившемуся порядку, Казахстан, представляя Азиатско-Тихоокеанскую группу, сможет участвовать в выборах в Совбез ООН только через 25 лет. В штаб-квартире этой международной организации называют историческую миссию Казахстана в главном органе по поддержанию мира и безопасности незабываемой.

- Я считаю Казахстан главным строителем моста дружбы, - сказала руководитель отдела Секретариата по вопросам Совета Безопасности ООН Лорэйн Сиверс.

По ее словам, Казахстан дает возможность другим странам объединиться в решении сложных вопросов мировой политики. Уникальность работы нашей страны в Совете Безопасности ООН Лорэйн Сиверс, которая является автором книги "Процедуры Совбеза ООН", видит в профессиональной работе и креативных идеях. Она считает, что наследие, которое оставил Казахстан в Совбезе ООН, достойно своего продолжения.

Лорэйн Сиверс, руководитель отдела по вопросам Совбеза ООН:

- Я работаю в ООН уже много-много лет. Когда Казахстан решил впервые занять место в Совете Безопасности ООН, нам были очень интересны перспективы этого и возможный вклад вашей страны. И мы поняли, кто вы, и какие у вас приоритеты, когда вы заняли очень важную позицию в качестве Председателя Совета Безопасности ООН. Казахстан оставил доброе наследие здесь, включая церемонию поднятия флагов новых членов Совбеза. Казахстан, используя свое уникальное географическое расположение и историю, продвигает важные инициативы по разоружению, достойно представляет регион Центральной Азии, помогает Афганистану. Я думаю, что казахстанцы должны гордиться двухлетним пребыванием в составе Совбеза ООН. Мы, старожилы ООН, надеемся на скорейшее возвращение Казахстана в ряды Совета Безопасности.

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