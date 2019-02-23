Трамп стал худшим актером по версии антипремии "Золотая малина"

Статуэтки в форме ягоды малины традиционно вручают за наиболее сомнительные достижения в кинематографе.

Жюри антипремии "Золотая малина" (Razzie Award) признало Трампа худшим актером кино. За участие в документальных фильмах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9" президента США и его "бессменную мелочность" наградили званиями "худший актер" и "худший актерский дуэт". В обеих картинах президент играл сам себя, сообщает Вести.Ru.

Статуэтки в форме ягоды малины традиционно вручают за наиболее сомнительные достижения в кинематографе. Как правило, таким образом за день до вручения "Оскара" киноэксперты отмечают худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню, а также фильм года.

Антипремию как худшая актриса второго плана получила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй. Ее жюри также отметило за фильм "Фаренгейт 11/9". В этой номинации с ней соперничала супруга президента Мелания Трамп.

Фильм Майкла Мура "Фаренгейт 11/9" снят в 2018 году и рассказывает о президентских выборах 2016 года и президентстве Трампа. В его названии содержится несколько отсылок — к роману-антиутопии Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", дате подведения итогов выборов президента США в 2016 году (9 ноября), а также другому фильму Мура 2004 года "Фаренгейт 9/11". В нем режиссер критически высказывался о политике президента Джорджа Буша-младшего и говорил о его причастности к теракту в башнях-близнецах 11 сентября 2001 года. Лента "Фаренгейт 11/9" в свою очередь. В картине "Смерть нации" Динеша Д'Соузы сравниваются США времен Авраама Линкольна и периода президентства Трампа.

Прежде антинаграду среди американских политиков получали Джордж Буш-младший, бывший глава Пентгона Дональд Рамсфелд и экс-помощник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс. Все они удостоились "Золотой малины" за участие в ленте "Фаренгейт 9/11".

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