Мошенница в полицейской форме вымогала деньги на алматинской барахолке

Девушка пользовалась юридической безграмотностью предпринимателей.

Алматинские полицейские задержали девушку, которая, переодевшись в полицейскую форму, вымогала деньги у предпринимателей на центральном универсальном рынке Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Пользуясь юридической безграмотностью предпринимателей и используя фактор неожиданности она под надуманными предлогами вымогала у них деньги.

Оперативники Жетысуского районного управления полиции задержали девушку с поличным. При первом же допросе выяснилось, что никакого отношения к правоохранительным органам она не имела, а форму сотрудника приобрела в свободной продаже.

В отношении задержанной начато досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Всех, кто пострадал от действий мошенницы, полицейские просят обратиться с заявлением в управление полиции Жетысуского района Алматы или позвонить по телефону "102"

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