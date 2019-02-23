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Мошенница в полицейской форме вымогала деньги на алматинской барахолке

Девушка пользовалась юридической безграмотностью предпринимателей.

Фото : teren.in.ua23 февраля 2019, 17:40

Алматинские полицейские задержали девушку, которая, переодевшись в полицейскую форму, вымогала деньги у предпринимателей на центральном универсальном рынке Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Пользуясь юридической безграмотностью предпринимателей и используя фактор неожиданности она под надуманными предлогами вымогала у них деньги.

Оперативники Жетысуского районного управления полиции задержали девушку с поличным. При первом же допросе выяснилось, что никакого отношения к правоохранительным органам она не имела, а форму сотрудника приобрела в свободной продаже.

В отношении задержанной начато досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Всех, кто пострадал от действий мошенницы, полицейские просят обратиться с заявлением в управление полиции Жетысуского района Алматы или позвонить по телефону "102"


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