Военный самолет США провел разведку над территорией РФ
Приводится скриншот, на котором американский самолет находится над Читой.
Американский военный самолет провел полет над территорией России, сообщает РИА Новости.
Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 совершил разведывательный полет в рамках Договора по открытому небу. Портал приводит скриншот, на котором американский самолет находится над Читой.
08:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 22 февраля 2019 г.
Наблюдательный самолет ВВС США???????? Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12F, в зоне действия приёмника г. Чита, UIAA. pic.twitter.com/wyGJY02mh9
Договор по открытому небу — многостороннее международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Согласно документу, подписавшие его государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других участников договора с целью сбора информации об их вооруженных силах.
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