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Военный самолет США провел разведку над территорией РФ

Приводится скриншот, на котором американский самолет находится над Читой.

Фото : flickr.com23 февраля 2019, 18:50

Американский военный самолет провел полет над территорией России, сообщает РИА Новости.

Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 совершил разведывательный полет в рамках Договора по открытому небу. Портал приводит скриншот, на котором американский самолет находится над Читой.

Договор по открытому небу — многостороннее международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Согласно документу, подписавшие его государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других участников договора с целью сбора информации об их вооруженных силах.


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