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В Ботаническом саду столицы идут средневековые бои

В программе – стеночные сходы, показательные поединки и штурм снежной крепости.

Фото : astana.gov.kz23 февраля 2019, 20:31

В зрелищном представлении приняли участие "воины" из Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В этот уикенд в столичном Ботаническом саду проходят массовые поединки по историческому средневековому бою. В программе – стеночные сходы, показательные поединки, штурм снежной крепости, а также фотосессия с участниками. Желающие могли поучаствовать в сражениях на мягком оружии.

"Цель мероприятия – сделать исторический экскурс в прошлое, показать, как проходили исторические бои, какой ценой нам досталось мирное небо над головой. Мы хотим призвать нашу молодежь, чтобы они изучали и интересовались историей не только своей страны, но и других. И вообще мы хотим популяризировать данное мероприятие и проводить его на постоянной основе", - сказал исполняющий обязанности акима района Есиль Нурлан Омаров.


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