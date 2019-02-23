В Туркестанской области загорелось общежитие для рабочих

Жертв и пострадавших нет.

В Туркестанской области сгорело общежитие для рабочих, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

- В 20:43 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в 05:15 в Сузакском районе Туркестанской области, на территории АО "Волков Геология", произошло возгорание общежития из сэндвич-панелей на площади 1420 кв.м. Противопожарная служба не вызывалась. Огонь ликвидирован в 08:00 силами негосударственной противопожарной службы АО "Куткарушы Тау-кен" в составе 15 работников и 2 единиц техники.В общежитии проживали 45 человек. После пожара они были расселены в общежитии поселка Тайконур. Жертв и пострадавших нет, - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Нурсултан Нурахметов.

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