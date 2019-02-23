В России уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

Инцидент произошел в Улан-Удэ.

В отделении полиции по Улан-Удэ (Бурятия) уволили старшую дознавательницу, которая пригласила стриптизершу на корпоративное мероприятие в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Служебная проверка была проведена в кратчайшие сроки.

"По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания Отдела полиции №2 управления МВД России по городу Улан-Удэ, организовавшая это выступление, уволена из органов внутренних дел", — говорится в сообщении.

Также в результате инцидента "за низкий уровень воспитательной работы" были вынесены предупреждения о неполном служебном соответствии начальнику управления, его помощнику по кадрам, а также начальнику отдела и его заместителю.

Ранее в сети появился ролик, на котором полуобнаженная девушка исполняет эротический танец перед сотрудниками полиции.

Инцидент произошел в отделе МВД Октябрьского района Улан-Удэ.

Источник: Lenta.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!