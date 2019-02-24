Пенсионерка умерла в автобусе Шымкента

Полицейские разыскивают родственников.

В Шымкенте разыскивают родственников женщины, которая скончалась в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на elitar.kz.

Пенсионерке стало плохо в автобусе, и она потеряла сознание. Через 8 минут приехала скорая, но врачам оставалось только зафиксировать смерть.

Пожилую женщину никто не сопровождал, документов и телефона при ней не было. Тело умершей пассажирки автобуса было передано полицейским.

- Пока никто не обращался в связи с пропажей родственника, на данный момент выясняются причины смерти а так же мы разыскиваем родных и близких,- сообщили полицейские.

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