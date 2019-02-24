Пенсионерка умерла в автобусе Шымкента
Полицейские разыскивают родственников.
Фото : vtyumene.ru24 февраля 2019, 00:31
В Шымкенте разыскивают родственников женщины, которая скончалась в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на elitar.kz.
Пенсионерке стало плохо в автобусе, и она потеряла сознание. Через 8 минут приехала скорая, но врачам оставалось только зафиксировать смерть.
Пожилую женщину никто не сопровождал, документов и телефона при ней не было. Тело умершей пассажирки автобуса было передано полицейским.
- Пока никто не обращался в связи с пропажей родственника, на данный момент выясняются причины смерти а так же мы разыскиваем родных и близких,- сообщили полицейские.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4959285-1a69a954f44da66d0da1cfe4168f46dd
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...