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Китайские ученые назвали фрукты снижающие риск развития рака

Учитывались данные о рационе и частоте приемов пищи.

Фото : picturesboss.com24 февраля 2019, 00:57

Речь идет о злокачественной опухоли толстой кишки и ее придатка, которая является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний, сообщает Life.ru.

Китайские ученые выяснили, что употребление чеснока, репчатого лука и лука-порея способно снизить риск развития колоректального рака. Об этом говорится в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинической онкологии.

Врачи сопоставили показатели 833 пациентов, страдающих от колоректального рака, и 833 здоровых людей по возрасту, полу и месту жительства. Учитывались данные о рационе и частоте приемов пищи. Выяснилось, что вероятность развития колоректального рака была на 79% ниже у тех взрослых, которые часто ели лук и чеснок.

По словам экспертов, в чесноке, репчатом луке и луке-порее содержатся соединения, способствующие снижению риска развития злокачественной опухоли в толстой кишке.

— Результаты проливают свет на первичную профилактику колоректального рака посредством изменения образа жизни, заслуживающую дальнейшего изучения, — сказал один из авторов исследования Чжи Ли.


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