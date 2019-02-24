Странное существо с человеческими зубами нашли посреди поля

У чудовища также была морщинистая кожа.

В Аргентине женщина обнаружила тело странного существа среди рисового поля и испугалась. Вероятно, это лепидосирен или американский чешуйчатник.

Мария Хулия Кандотти наткнулась на существо неподалеку от города Сан-Хавьер, провинция Санта-Фе. Женщина утверждает, что уже не первый раз видит нечто, похожее на угря, но с "морщинистой кожей и человеческими зубами".

- Этот красавец проплыл вниз по реке и оказался на рисовом поле. Мы не знаем, что это, но мы нашли еще одного такого... Будьте осторожны! — написала Кандотти в своих социальных сетях.

Комментаторы назвали находку "отвратительной и пугающей".

Пабло Скаработти, ученый из национального института озероведения, опознал находку. Он считает, что это лепидосирен — единственный представитель надотряда двоякодышащих рыб в Новом Свете. Это существо может дышать и через легкие, и через жабры. Обычно оно живет в стоячих водоемах.

- Они строят маленькие пещеры в грязи и создают там нечто вроде кокона, где они могут жить два-три года, не выбираясь на поверхность, — прокомментировал озеровед.

Он также объяснил, что большие зубы нужны рыбе, чтобы ломать панцири крабов и улиток.

Источник: Лента.ру

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