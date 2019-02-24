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Внук Короля Голливуда умер в 30 лет

Причина смерти актера пока неясна.

Фото : Wikipedia24 февраля 2019, 07:47

Внук голливудского актера XX века Кларка Гейбла — актер и телеведущий Кларк Гейбл III — скончался на 31-м году жизни в американском штате Техас.

Утром в пятницу невеста Гейбла обнаружила его в бессознательном состоянии в его постели. Мужчину госпитализировали в больницу, однако там медики констатировали его смерть.

Отмечается, что причина смерти актера пока неясна. При этом в семье Гейбла заявили, что у него не было проблем со здоровьем.

Кларк Гейбл III получил известность как ведущий нескольких сезонов реалити-шоу "Изменщики" (Cheaters). В 2011 году он оказался в центре скандала: его задержали за то, что он светил лазерной указкой на вертолет полиции Лос-Анджелеса. Тогда его приговорили к 10 дням тюремного заключения.

Дед покойного Уильям Кларк Гейбл (1901-1960) был одним из известнейших американских актеров прошлого столетия, которого называли Королем Голливуда. Он снялся в более чем 60 кинокартинах, в том числе в таких фильмах, как "Унесенные ветром" и "Это случилось однажды ночью".

Источник: Лента.ру


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