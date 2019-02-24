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Режиссер Данелия госпитализирован

Георгию Данелии сейчас 88 лет.

Фото : кадр из фильма "Кин-Дза-Дза"24 февраля 2019, 08:34

Кинорежиссер Георгий Данелия был госпитализирован в реанимационное отделение в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на жену режиссера Галину Юркову-Данелия.

По предварительной информации, причиной госпитализации Данелии стал пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости.

Отмечается, что 88-летний режиссер обратился к медикам из-за приступа одышки.

Георгий Данелия – советский и российский кинорежиссер и сценарист. Наиболее известными его работами являются фильмы "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино" и "Кин-дза-дза!".


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