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Метель и туманы ожидаются в Казахстане в воскресенье

Сохраняется неустойчивая погода.

Фото : pixabay.com24 февраля 2019, 09:30

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе и северо-западе республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается низовая метель, ветер 15-20 м/с. В Алматинской области ожидается местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, ночью местами метель. В Восточно-Казахстанской области в Жарминском районе усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман. В Жамбылской области местами ожидается туман, днем местами ветер 15-20 м/с. В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, ночью и утром в Карагандинской области местами ожидается туман. В Атырауской области местами – туман, гололед. Днем в Павлодарской области местами метель, усиление ветра 18 м/с.

Погода в Алматы: ясно, +4.

Погода в Астане: преимущественно облачно, -8.

Полный прогноз погоды на 24 февраля.


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