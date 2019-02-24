Горела школа в Кызылординской области

Загорелся потолок возле дымохода

23 февраля в 11:24 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в школе №21 в с. Камбаш Аральского района Кызылординской области, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Произошло возгорание потолочного перекрытия вокруг дымохода на площади 2 кв. м. До прибытия пожарных подразделений из ближайшей пожарной части, расположенной на расстоянии 70 км, пожар ликвидирован силами добровольного противопожарного формирования и местными жителями в 12:20.

Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

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