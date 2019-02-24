Жители Астаны сами стали закрывать люками колодцы

Для этого они приобрели не чугунные, а полимерные люки.

Астанчане начали самостоятельно закрывать открытые колодцы в столице, сообщает Zakon.kz.

Об инициативе рассказал на своей странице в Facebook Санжар:

- Стало привычкой просто делать без лишних слов. Кружим с ребятами по полю в поисках открытых колодцев. Купили не чугунные, а полимерные люки (их никто вроде не крадет). Районный акимат бетонными плитами закрыл большую часть бесхозных колодцев. Некоторые остались под снегом, их не так просто найти.

Так, при поиске открытых ловушек добровольцы нашли множество колодцев возле школы на окраине города. По его словам, в 200 метрах от учебного заведения есть несколько неприкрытых колодцев.

- Дети идут по заснеженному полю. Отклоняться от протоптанной тропинки нельзя. Разве это объяснишь детям. Директор школы попросила оставить три люка для замены крышек на территории школы. Оставили. Если районному акимату нужны люки, забирайте. У меня еще много осталось, - делится Санжар.

Мужчина рассказал, что не стал фотографировать колодец, в котором погиб 13-летний школьник.

- Стоял как остолбенелый и долго смотрел на него. Порядка нам не хватает, - сетует мужчина.

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