Магазин обоев загорелся в Астане
Причина пожара устанавливается.
Фото : КЧС МВД РК24 февраля 2019, 12:12
Утром в воскресенье, 24 февраля, в Астане произошел пожар в магазине обоев, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
В 09:59 на пульт "101" ДЧС Астаны поступило сообщение о пожаре в магазине по продаже обоев "Обои Лайк" на первом этаже ЖК "Триумф Астаны" по пр. Кабанбай батыра. Произошло возгорание обоев на площади 10 кв. м.
Пожар локализован в 10:12 и ликвидирован в 10:13. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
К тушению пожара были привлечены 33 человека личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС г. Астаны.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4959299-c347fd7b92cbe687119225fe642a52af
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...