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Магазин обоев загорелся в Астане

Причина пожара устанавливается.

Фото : КЧС МВД РК24 февраля 2019, 12:12

Утром в воскресенье, 24 февраля, в Астане произошел пожар в магазине обоев, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В 09:59 на пульт "101" ДЧС Астаны поступило сообщение о пожаре в магазине по продаже обоев "Обои Лайк" на первом этаже ЖК "Триумф Астаны" по пр. Кабанбай батыра. Произошло возгорание обоев на площади 10 кв. м.

Пожар локализован в 10:12 и ликвидирован в 10:13. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

К тушению пожара были привлечены 33 человека личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС г. Астаны.


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