Дима Билан провел концерт со сломанной ногой

Несмотря на категорические запреты врачей, все равно решил выступать.

Дима Билан отправился в тур с новой музыкальной программой. Перед концертом в Петербурге он сломал ногу в двух местах, но, несмотря на категорические запреты врачей, все равно решил выступать. Артист рад, что смог встретиться с поклонниками.

Несколько дней назад Дима Билан представил новое шоу "Планета Билан", которое собрало восторженные отзывы фанатов и коллег по цеху. На протяжении трех часов Дима не только поет лучшие хиты, но и с помощью специальных конструкций летает по залу и танцует. После успешной премьеры в одном из московских дворцов спорта артист отправился в тур, первым городом которого стал Петербург: концерт должен был состояться 22 февраля. Казалось, что все идет по плану, но за четыре дня до этого у Билана произошла серьезная неприятность — он сломал ногу! Но самое удивительное в том, что рассказал он об этом лишь перед самим шоу.

- 18 февраля днем я поскользнулся на льду и сломал ногу: двойной перелом. И 19-го должен был делать срочную операцию, чтобы вставлять пластину, но я не отменил и не перенес шоу на другие даты, а решил просто быть честным с вами и идти до конца, — признался Дима в видеообращении.

Оказалось, что 18 февраля, выйдя из загородного дома, Дима поскользнулся на льду, так как был в кроссовках. От части певец сам в этом виноват, так как накануне попросил помощников не посыпать территорию химикатами.

- Когда упал, то услышал, как хрустнуло все – это было нечто, пришел в себя только в больнице через час, — признается Билан.

В клинике его осмотрел известный хирург, который после обследования вынес вердикт: "Сегодня-завтра отек спадет, и мы будем делать операцию: вставим пластину". После такого вмешательства певцу предстояло бы лежать в больнице несколько недель, а затем еще какое-то время восстанавливаться.

- Когда я сказал, что у меня 22 февраля концерт, то мне ответили: "Никакого концерта". Но я выбрал выступление. Полежал три дня, выписался и поехал работать, — сказал певец.

С собой Дима взял доктора, который следил за самочувствием артиста и вовремя делал уколы. В Инстаграме он опубликовал видео общения с врачом, после чего продемонстрировал опухшую ногу, на которой заметны синяки и отек. "Я как светофор, могу выйти на дорогу и показывать", — шутит певец.

Судя по stories, которые публиковали фанаты Билана, пришедшие на концерт, они остались довольны увиденным и даже не заметили того, что артист испытывал сильную боль. Триумфатор "Евровидения" выступал три часа без антракта, показав высококлассное шоу европейского уровня. Приглашенными гостями вечера стала победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина, также блогеры Лилия Абрамова и Андрей Борисов.

После концерта в Петербурге Билан отправился на лечение в Москву. Он не уточнил, будет ли все-таки делать операцию, но в социальных сетях написал, что 5 марта ждет всех на выступлении в Краснодаре.

Источник: СтарХит

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