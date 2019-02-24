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В Магнитогорске загорелся обрушившийся в декабре дом

Спасатели эвакуировали более 60 жильцов.

Фото : pixabay.com24 февраля 2019, 12:59

Более 60 жильцов обрушившегося в декабре 2018 года дома в Магнитогорске были эвакуированы из-за пожара, пишет Лента.ру.

Возгорание произошло в торговом центре "Зори Урала", который прилегает к дому. Отмечается, что внутри дома наблюдалось задымление. Всего эвакуировали 61 человека.

Пожар в короткие сроки локализовали, а затем потушили. Погибших и пострадавших нет. Специалисты выясняют причины произошедшего.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Спасательная операция завершилась только 3 января. В результате обрушения части подъезда погибли 39 человек. Следствие неоднократно отвергало версию теракта.

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