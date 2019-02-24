Баня горела в частном доме в Астане
Площадь пожара составила 100 квадратов.
Фото : КЧС МВД РК24 февраля 2019, 13:18
В воскресенье, 24 февраля, в Астане произошел пожар в частном доме, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
В 11:28 на пульт "101" ДЧС столицы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в мкр. Уркер (Ильинка) Есильского района. Произошло возгорание кровли бани, пристроенной к жилому дому, на предварительной площади 100 кв. м.
Пожар локализован в 12:42. В ликвидации пожара задействованы 41 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники ДЧС Астаны. Жертв и пострадавших нет.
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