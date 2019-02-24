Заместитель акима Астаны раздал свой номер жителям столицы

Турлубека на должность назначили недавно.

Новый заместитель акима Астаны Арман Турлубек раздал свой личный номер жителям столицы, сообщает Zakon.kz.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook:

- Дорогие жители, друзья! Номер моего телефона остался прежним и, как всегда, жду от вас обратной связи. Аким города поставил четкую задачу, чтобы каждый житель столицы был услышан. Поэтому,если у вас есть вопросы или предложения ,касающиеся деятельности энергетики, теплоснабжения, водоснабжения, санитарной очистки, автомобильных дорог , освещения , озеленения и коммунального хозяйства Астаны пишите на WhatsApp. Для жителей, в чьих телефонных книгах мой номер еще отсутствует, +77019110600.

В акимате Арман Турлубек отвечает за вопросы энергетики, коммунального хозяйства, охраны окружающей среды. На новую должность его назначили 14 февраля.

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