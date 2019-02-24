Заместитель акима Астаны раздал свой номер жителям столицы
Турлубека на должность назначили недавно.
Фото : Елорда Инфо24 февраля 2019, 13:45
Новый заместитель акима Астаны Арман Турлубек раздал свой личный номер жителям столицы, сообщает Zakon.kz.
Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook:
- Дорогие жители, друзья! Номер моего телефона остался прежним и, как всегда, жду от вас обратной связи. Аким города поставил четкую задачу, чтобы каждый житель столицы был услышан. Поэтому,если у вас есть вопросы или предложения ,касающиеся деятельности энергетики, теплоснабжения, водоснабжения, санитарной очистки, автомобильных дорог , освещения , озеленения и коммунального хозяйства Астаны пишите на WhatsApp. Для жителей, в чьих телефонных книгах мой номер еще отсутствует, +77019110600.
В акимате Арман Турлубек отвечает за вопросы энергетики, коммунального хозяйства, охраны окружающей среды. На новую должность его назначили 14 февраля.
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