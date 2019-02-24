Жителей Алматинской области возмутила игра в кокпар на городских улицах

Очевидцы утверждают, что были повреждены две машины, а сотрудники РОВД ничего не предпринимают.

Жители города Жаркент Алматинской области пожаловались на конные скачки на улицах города, сообщает Zakon.kz.

Информация и видео появились в соцсетях.

- Валиханова-Гоголя в данный момент играют кокпар. Народ ну разве так можно, мы не против традиций, ну за гордом столько мест, степи, просторы играйте там. Вы носитесь по городу, где полно машин, людей, детей, животных и вообще мешаете городской жизни! – пишет житель города в Instagram.

Очевидцы утверждают, что были повреждены две машины, а сотрудники РОВД ничего не предпринимают.

Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то возмущается происходящим, обращая внимание на опасности, которые сопутствуют такому вида спорта на городских улицах. Другие комментаторы поддерживают игроков, считая это уважаемой традицией.

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