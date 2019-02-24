Страшное ДТП в Санкт-Петербурге: 2 погибших, 3 пострадавших
Предположительно, пьяный водитель уснул за рулем.
Фото : ДТП и ЧП Санкт-Петербург24 февраля 2019, 16:45
Двое пешеходов погибли, три человека пострадали при наезде иномарки на пешеходов на Невском проспекте в Петербурге, сообщает РИА Новости.
"Двадцать четвертого февраля в 00.29 в Центральном районе на Невском проспекте у дома 55 водитель, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов", - сказано в сообщении.
В результате двое мужчин скончались на месте от полученных травм. Трем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.
Водитель иномарки был задержан, в отношении него расследуется уголовное дело.
По данным ряда СМИ, за рулем находился тридцатилетний Мурат Касымов и он был в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что перед ДТП водитель посещал питейное заведение. Предположительно, водитель мог уснуть за рулем.
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