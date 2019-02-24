Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Сирии автобус с людьми подорвался на мине

Из-за сильных ливней случаи подрыва участились, так как изменилось местоположение минных полей.

Фото : shasha.ps24 февраля 2019, 17:45

Не менее 24 человек погибли в результате подрыва автобуса на мине в сирийской деревне Вади аль-Азиб провинции Хама на севере страны, передает РИА Новости.

"24 мирных жителя погибли в результате взрыва мины, заложенной террористами "Исламского государства"*. Автобус с рабочими наехал на нее в районе Вади аль-Азиб рядом с городом Саламия", - передает в воскресенье канал Syria TV, со ссылкой на корреспондента.

Губернатор провинции Хама Мухаммад аль-Хазури в свою очередь сообщил о 18 жертвах взрыва. По его словам, в результате инцидента ранены семеро человек, они госпитализированы в больницы Саламии и Хамы.

В автобусе находились рабочие, они собирали грибы. Из-за сильных ливней случаи подрыва участились, так как изменилось местоположение минных полей.

Террористы, покидая населенные пункты, обычно минируют дома. Но с момента освобождения сирийских территорий от террористов такого количества жертв еще не было,

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты