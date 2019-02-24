В Сирии автобус с людьми подорвался на мине

Из-за сильных ливней случаи подрыва участились, так как изменилось местоположение минных полей.

Не менее 24 человек погибли в результате подрыва автобуса на мине в сирийской деревне Вади аль-Азиб провинции Хама на севере страны, передает РИА Новости.

"24 мирных жителя погибли в результате взрыва мины, заложенной террористами "Исламского государства"*. Автобус с рабочими наехал на нее в районе Вади аль-Азиб рядом с городом Саламия", - передает в воскресенье канал Syria TV, со ссылкой на корреспондента.

Губернатор провинции Хама Мухаммад аль-Хазури в свою очередь сообщил о 18 жертвах взрыва. По его словам, в результате инцидента ранены семеро человек, они госпитализированы в больницы Саламии и Хамы.

В автобусе находились рабочие, они собирали грибы. Из-за сильных ливней случаи подрыва участились, так как изменилось местоположение минных полей.

Террористы, покидая населенные пункты, обычно минируют дома. Но с момента освобождения сирийских территорий от террористов такого количества жертв еще не было,

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

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