Туркестан: в Толебийском и Келесском районах функционируют 8 социальных магазинов

В магазинах, за счет спонсоров, многодетным матерям и малообеспеченным семьям бесплатно предоставляются продукты питания, бытовые товары и одежда.

Как было отмечено в Послании Президента, аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев строго следит за недопущением роста цен на продукты первой необходимости, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В ходе принимаемых мер, глава области дал ряд поручений руководителям районов и городов, не повышать цены на продукты питания и открыть социальные магазины.

В настоящее время в области открылись несколько социальных магазинов для многодетных и малообеспеченных семей. К примеру, в Толебийском и Келесском районах работает восемь социальных магазинов. В частности, три магазина расположены в городе Ленгер, Киелитасском сельском округе и селе Коксайек Толебийского района, пять магазинов расположены в селе Абай, Биртилекском, Ушкынском, Кошкаратинском, Ошактинском сельском округе Келесского района.

В таких социальных магазинах, за счет спонсоров, многодетным матерям и малообеспеченным семьям бесплатно предоставляются продукты питания необходимые для повседневного потребления, бытовые товары и одежда.

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