Соглашение разработано для ускорения совершения таможенных операций в отношении товаров, ввозимых на таможенные территории Союза и КНР, а также товаров, перемещаемых транзитом.

22 февраля в Москве состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на котором рассмотрены вопросы развития интеграции, торговли, таможенного и технического регулирования, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт организации.



Совет ЕЭК одобрил Соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики, и распорядился направить его в страны Союза для проведения внутригосударственных процедур, предшествующих подписанию международного соглашения.



Соглашение разработано для ускорения совершения таможенных операций в отношении товаров, ввозимых на таможенные территории Союза и КНР, а также товаров, перемещаемых транзитом. Стороны планируют использовать данные о товарах и транспортных средствах международной перевозки, полученные в ходе обмена информацией, для повышения эффективности в сфере управления рисками и совершенствования форм таможенного контроля. Такой обмен позволит упростить процедуры международной торговли и будет способствовать предотвращению нарушений нормативно-правовых актов в сфере таможенного регулирования, повысит взаимное доверие. Ожидается, что соглашение будет подписано в этом году.



В Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю в странах ЕАЭС, включены пищевые продукты, которые изготавливаются по технологии сыра из молочного сырья, где животный жир полностью или частично заменен на растительный.



По своему составу эти товары не могут быть классифицированы как "сырный продукт", хотя по виду и названию позиционируются именно так или даже в качестве сыра. Эпизоотические риски товаров, изготовленных из молочного сырья с заменой молочного жира, аналогичны рискам для товаров, изготовленных из цельного молока.



Включение в перечень товаров, соответствующих определенным кодам Таможенной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Союза, позволит осуществлять за ними ветеринарный контроль (надзор) и применять к ним ветеринарные меры при ввозе на территорию Союза. Это будет способствовать поддержанию в государствах ЕАЭС эпизоотического благополучия.



Совет ЕЭК изменил отдельные положения Порядка взаимодействия государств-членов ЕАЭС при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов особо опасных, карантинных и зоонозных болезней животных и проведения регионализации и компартментализации.

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