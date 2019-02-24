Ученые объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Причин несколько: гормоны, сердце, биоритмы и метаболизм.

Первыми называются причины социального характера — алкоголь, табак, склонность к риску. Но есть и биологическое объяснение. Сразу несколько недавних научных исследований показали: самки практически всех видов животных живут дольше благодаря генам, сообщает РИА Новости.

В 2015 году ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско вырастили четыре группы мышей, чтобы понять, почему самки, как правило, живут дольше самцов. Первые две группы обладали привычной парой половых хромосом XX и XY. У остальных набор был неправильный. Среди них были "трансгендерные" XY-самки и XX-самцы, в ДНК которых вставили недостающие фрагменты Y-хромосомы — ген Sry, вызывающий развитие яичек и других мужских органов.

Три года исследователи наблюдали, кто из грызунов проживет дольше. Первыми умерли самцы и самки с хромосомным набором XY. Нормальные ХХ-самки и "неправильные" ХХ-самцы оказались долгожителями. Причем мыши с парой XX жили дольше, чем мыши XY, независимо от того, были у них яички или яичники.

Если к женским половым хромосомам прилагались женские половые железы (то есть речь шла об обычных природных самках мышей), такие особи в среднем достигали самых преклонных лет по меркам грызунов. Они доживали до 30 месяцев при средней продолжительности жизни в 12-18 месяцев.

Грызунов, которые генетически были самками, а гормонально самцами, вторая Х-хромосома предохраняла от смерти в молодом возрасте. В среднем они жили дольше обычного — до 23 месяцев.

Это может говорить о наличии каких-то гормонов и других сигнальных молекул в яичниках, продлевающих жизнь и замедляющих старение, считают авторы работы.

О том, что на продолжительность жизни могут влиять именно половые гормоны, пишут также немецкие и датские ученые. Они предполагают, что мужчины более уязвимы в периоды эпидемий и голода из-за высокой выработки в организме тестостерона, который способен нарушить работу иммунной системы. Женский половой гормон эстроген, наоборот, обладает противовоспалительным эффектом.

Именно поэтому в самые суровые времена — исследователи анализировали показатели продолжительности жизни в период работорговли на острове Тринидад, во время эпидемии кори в Исландии и голода в Швеции, Ирландии и на Украине — представительницы прекрасного пола в среднем живут дольше мужчин.

По мнению американских геронтологов, изучивших статистику смертности в 13 развитых странах мира с начала XIX до середины ХХ столетия, женщины чаще доживают до преклонных лет благодаря тому, что в 3,5 раза реже страдают от проблем с сердцем.

Как показал анализ данных, до последнего десятилетия XIX века продолжительность жизни представителей обоих полов в среднем была одинакова, но затем смертность женщин стала резко сокращаться, в то время как у мужчин этот показатель падал намного медленнее. Достаточно быстро на графиках возник необычный "горб": мужских смертей в возрасте 50-70 лет было намного больше, чем женских.

По расчетам авторов статьи, пожилые мужчины больше подвержены болезням сердечно-сосудистой системы, чем их ровесницы. Эта причина на 70 процентов определяла разрыв в годах, прожитых мужчинами и женщинами. Оставшиеся 30 процентов пришлись на алкоголь, курение и другие вредные привычки.

Генетики из университета Флориды считают, что причина мужской предрасположенности к гипертонии и сердечным приступам кроется в различиях в работе генов, отвечающих за биоритмы и управляющих суточными колебаниями давления в сосудах. Исследователи отключали в ДНК лабораторных мышей гены, ответственные за биочасы в клетках сердца. Удаление или повреждение одного из них — участка PER1 — практически всегда приводило к нарушениям в суточных колебаниях давления у самцов, но при этом никак не влияло на жизнь самок. Однако этот защитный эффект исчезал, если ученые блокировали выработку половых гормонов или удаляли яичники у животных.

Женщины могут жить дольше мужчин и за счет того, что их мозг медленнее стареет. Как обнаружили нейрофизиологи из Вашингтонского университета, изучившие данные позитронно-эмиссионной томографии головного мозга двух сотен людей, при одинаковом хронологическом возрасте женский мозг в среднем на три года младше мужского. Это происходит за счет того, что метаболические процессы в главном органе — в частности, расход и окисление глюкозы, поглощение кислорода, церебральный кровоток в разных отделах мозга — у женщин с возрастом меняются не так сильно, как у мужчин.

Несмотря на то что женщины в целом живут дольше представителей сильного пола, их активные годы — когда проблемы со здоровьем не создают существенных ограничений для нормальной жизни — короче мужских, утверждают исследователи из Мичиганского университета.

Ученые изучили статистику, касающуюся пожилых американцев, за последние 30 лет. Продолжительность жизни в этот период, как и ожидалось, заметно выросла. Увеличился и активный период у мужчин, у которых дряхлость сегодня наступает позже, чем несколько десятилетий назад. А вот у женщин этот показатель почти не изменился и остался на уровне 1980-х годов.

Мужчина в возрасте 85 лет может рассчитывать в среднем еще на четыре года относительно здоровой и активной жизни без посторонней помощи. Представительниц прекрасного пола ждет не более двух с половиной лет самостоятельного существования. По мнению авторов работы, это связано с тем, что у женщин чаще развиваются "состояния, разрушающие здоровье", а финансовых возможностей, позволяющих приспособиться к ограничениям организма, меньше.

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