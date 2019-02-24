Сотрудники ДЧС Алматы обошли почти 14 000 домов, разъясняя правила эксплуатации печей

Домовладельцев призывают не оставлять без присмотра маленьких детей.

ДЧС Алматы, с 23 по 24 февраля текущего года, совместно с полицией, врачами Центра медицины катастроф, волонтерами молодежного крыла "ЖасОтан", общества Красного полумесяца РК и общественным фондом "Аналарға көмек" провела адресную разъяснительную работу с подворным обходом частного жилого сектора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

Домовладельцев призывают не оставлять без присмотра маленьких детей. Разъясняют как правильно эксплуатировать печи на твердом топливе.

За выходные специалисты обошли почти 14 000 домов, вручили более 15000 инструкций по соблюдению пожарной безопасности в быту.

Только в Жетысуйском районе, при поддержке акимата, было установлены 30 датчиков угарного газа в домах малообеспеченных семей. В Наурызбайском районе, при содействии акима, установили датчик семье, где недавно отравились угарным газом пятеро детей.

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