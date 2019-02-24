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Сборная Казахстана вылетела на Зимнюю Универсиаду-2019

Страну на Универсиаде-2019 представят 95 спортсменов в 9 видах спорта.

Фото : olympic.kz24 февраля 2019, 20:57

24 февраля, студенческая сборная Казахстана отправилась на XXIX Зимнюю Универсиаду-2019, которая состоится в Красноярске (Россия). Спортсмены вылетели на место проведения мультиспортивного события из аэропорта Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Страну на Универсиаде-2019 представят 95 спортсменов в 9 видах спорта. Полный состав сборной Казахстана на Универсиаду, включая штаб, доступен здесь. В делегацию вошли 135 человек.

Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта. В рамках соревнований будут разыграны 76 комплектов наград. В Красноярске выступят более 3 тысяч человек из 56 стран.


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