Драматургия жизни в лучших фотографиях конкурса "World Press Photo – 2019"

Караван беженцев и женские рейнджерские отряды. Гуманитарные кризисы и экологические катастрофы. Военные конфликты и острые социальные проблемы.

Рассмотрев 78 000 работ, представленных 4 700 фотографами на конкурс мировой пресс-фотографии "World Press Photo – 2019", экспертное жюри объявило финалистов.

После продолжительных дискуссий члены жюри международного конкурса фотожурналистики "World Press Photo – 2019" остановили свой выбор на работах 43 фотографов из 23 стран.

Категория "Фотография года"

"Akashinga – храбрецы". Автор фото: Brent Stirton, Getty Images.

"Акашинга" – боевой отряд женщин-рейнджеров (егерей), защищающих природу от браконьеров. Это женское движение, пришедшее из Африки и созданное в качестве альтернативной модели сохранения дикой природы. В "Akashinga" входят женщины из малообеспеченных семей. На фото – 30-летняя Petronella Chigumbura, член женской антибраконьерской оперативной группы, участвует в обучении маскировке в заповеднике Phundundu, Зимбабве.

Мальчик-сирота проходит мимо стены с рисунками, изображающими гранатометы, в Боле, Чад. "Мальчик из Алмаджири". Автор фото: Marco Gualazzini, Contrasto.

"Беременность после запрета группировки FARC на деторождение". Автор фото: Catalina Martin-Chico, Panos.

С момента подписания мирного соглашения между колумбийским правительством и повстанческим движением FARC в 2016 году наблюдается беби-бум среди бывших женщин-партизан. Беременность считалась несовместимой с партизанской жизнью. Женщины были обязаны ставить войну выше детей, оставляя младенцев у родственников или делая принудительные аборты. После пяти абортов Yorladis беременна в шестой раз.

"Исчезновение Джамаля Хашогги" Chris McGrath, Getty Images.

15 октября саудовские следователи прибыли в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Неизвестный мужчина пытается сдержать прессу, активизирующуюся в связи с растущей международной реакцией на исчезновение журналиста Джамаля Хашогги.

"Девочка, плачущая на границе". Автор фото: John Moore, Getty Images.

Семьи иммигрантов из Мексики пересекли реку Рио-Гранде и были задержаны властями. Уроженка Гондураса Яна (которой еще нет 2-х лет) и ее мать были участниками каравана беженцев, который отправился в путь в апреле. Яна плачет, в то время как сотрудник пограничного патруля обыскивает ее мать (штат Техас, США, 12 июня).

Категория "Фотоистория года"

"Караван мигрантов". Автор фото: Pieter Ten Hoopen, Agence Vu/Civilian Act.

В октябре и ноябре 2018 года тысячи центральноамериканских беженцев присоединились к каравану, направлявшемуся к границе Соединенных Штатов. Караван покинул Сан-Педро-Сула, Гондурас, 12 октября 2018 года. В пути к нему присоединились беженцы из Никарагуа, Сальвадора и Гватемалы. По данным агентств ООН, это было самое большое за последнее время путешествие, в котором участвовало 7000 мигрантов, в том числе не менее 2300 детей. Условия по пути были изнурительными: 30 км в день при температуре выше 30℃. Этот караван вызвал осуждение президента США Дональда Трампа, повторившего свой призыв к ужесточению иммиграционной политики и строительству пограничной стены. Мексика, 30 октября 2018 года.

Семьи из каравана беженцев купаются, стирают одежду и отдыхают рядом с отелем Rio Novillero, неподалеку от с Тапанатепека. Автор фото: Pieter Ten Hoopen, Agence Vu/Civilian Act.

Отец и сын спят после долгого дня в пути, Хучитан, 30 октября 2018 года. Автор фото: Pieter Ten Hoopen, Agence Vu/Civilian Act.

Итальянский фотограф Марко Гуалаццини номинирован на обе главные награды за освещение гуманитарного кризиса в Чаде.

"Кризис на озере Чад". Автор фото: Marco Gualazzini, Contrasto.

В бассейне реки Чад продолжается гуманитарный кризис, вызванный политическим конфликтом и экологическими факторами. Реликтовое озеро Чад – когда-то одно из крупнейших озер Африки и источник выживания для 40 миллионов человек – стремительно высыхает. В результате незапланированного орошения, продолжительной засухи, гибели лесов и нерационального использования ресурсов за последние 60 лет площадь озера сократилась на 90%. Традиционные средства к существованию, такие, как рыболовство, иссякли. Нехватка воды вызывает конфликты между фермерами и скотоводами. Джихадистская группировка "Боко харам", активно действующая в регионе, наживается на лишениях и голоде. Группировка использует местные деревни для вербовки. Мужчины переплывают на пирогах через болотистые заросли тростника вдоль берега озера.

Абабакар Мбоми, активист движения против джихада в Мелиа, Чад, получил 11 выстрелов, когда группировка "Боко харам" пыталась похитить его жену в 2014 году. "Кризис на озере Чад". Автор фото: Marco Gualazzini, Contrasto.

Женщины собирают воду из озера. "Кризис на озере Чад". Автор фото: Marco Gualazzini, Contrasto.

"Йеменский кризис". Автор фото: Lorenzo Tugnoli, Contrasto, for The Washington Post.

По данным ООН, после 4-летнего конфликта в Йемене, 8,4 миллиона человек подвергаются риску голодной смерти, а 22 миллиона человек (75% населения) нуждаются в гуманитарной помощи. В 2014 году повстанцы-мусульмане-хуситы захватили северные районы страны, вынудив президента Абд Раббо Мансура Хади покинуть страну. Конфликт распространился и обострился, когда Саудовская Аравия в коалиции с восемью другими, в основном суннитскими арабскими государствами, начала воздушные удары по хуситам. К 2018 году ООН назвала ситуацию в стране самой страшной гуманитарной катастрофой в мире. Коалиция под руководством Саудовской Аравии осуществила блокаду Йемена, установив ограничения на импорт продуктов питания, лекарств и топлива. Это еще более усугубило гуманитарный кризис.

26 ноября милиционер стоит на блок-посту у осажденного города Таиз. Помощь и снабжение могли быть доставлены в город только по дороге, контролируемой саудовской коалицией. "Йеменский кризис". Автор фото: Lorenzo Tugnoli, Contrasto, for The Washington Post.

Категория "Портретные снимки"

"Дакарская мода". Автор фото: Finbarr O'Reilly.

Дакар является растущим центром франко-африканской моды и домом для Fashion Africa TV, первого телеканала, посвященного развитию моды на континенте. Ежегодная Неделя моды в Дакаре включает в себя экстравагантное уличное шоу, которое посещают тысячи людей. Дизайнер Adama Paris (у которого есть одноименный бренд) является вдохновителем Недели моды в Дакаре.

Категория "Проблемы современности"

"Лица эпидемии". Автор фото: Philip Montgomery, for The New Yorker.

По данным Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками, более 130 человек в США ежедневно умирают от передозировки опиоидами. Президент Дональд Трамп объявил опиоидную эпидемию национальной чрезвычайной ситуацией. Корни кризиса уходят в 1990-е годы, когда фармацевтические компании уверяли врачей, что опиоидные обезболивающие не вызывают привыкания. Фирма Purdue Pharma, в частности, была обвинена в агрессивном маркетинге, даже когда эффект употребления опиоидов стал очевиден. Некоторые люди перешли на героин, который был дешевле, а позже на синтетические опиоиды, которые с еще большей вероятностью приводят к смертельной передозировке.

Категория "Окружающая среда"

"Жизнь среди того, что осталось в прошлом". Автор фото: Mário Cruz.

Ребенок лежит на матрасе в окружении мусора, плавающего на реке Пасиг, в Маниле, Филиппины. Река Пасиг была объявлена биологически мертвой в 1990-х годах из-за загрязнения промышленными и бытовыми отходами, которые сбрасывают в воду соседние общины, живущие вне санитарной инфраструктуры. Пасиг является одной из 20 самых загрязненных рек в мире. На некоторых ее участках по отходам можно ходить.

Категория "Портретные снимки"

"Двойные неприятности, благословенные дважды". Авторы фото: Bénédicte Kurzen, Noor and Sanne de Wilde, Noor.

Нигерия имеет один из самых высоких показателей рождаемости близнецов в мире, особенно среди народа йоруба на юго-западе. В ответ на столь высокий уровень рождаемости в общинах сложились различные культурные традиции – от почитания до демонизации. В прежние времена близнецы в некоторых регионах считались злом, и их проклинали, а то и убивали при рождении. В наше время близнецов обычно встречают с радостью: многие верят в тот, что они приносят удачу и богатство. В юго-западном городе Игбо-Ора, получившем название "Национальный дом близнецов", почти в каждой семье есть близнецы. В 2018 году в городе прошел Фестиваль близнецов, в котором приняли участие более 2000 пар.

Категория "Спорт"

"Плач за свободу". Автор фото: Forough Alaei.

В Иране женщинам-болельщицам запрещен вход на футбольные стадионы. Поскольку футбол является самым популярным национальным видом спорта, запрет был спорной социальной проблемой. 1 марта 2018 г. президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани, чтобы обсудить этот вопрос. Социальные медиа также оказали давление на президента, и 20 июня прошлого года тегеранским стадионам Азади и Тахти было разрешено допускать отдельные группы женщин на международные матчи. Концессия для женщин-болельщиц распространялась только на международные матчи. В октябре 2018 г., после возражения одного из высокопоставленных иранских чиновников, она была отозвана.

Категория "Природа"

"Носки для фламинго". Автор фото: Jasper Doest.

Карибский фламинго осматривает импровизированные носки, предназначенные для лечения тяжелых повреждений ног. Птицу привезли самолетом с соседнего острова Бонайре, после ее пребывания в местном реабилитационном центре. Такие поражения распространены среди фламинго, содержащихся в неволе. После нескольких недель ухода птица была возвращена на о. Бонайре.

"Дикие пумы Патагонии". Автор фото: Ingo Arndt, for National Geographic.

Пумы, также известные как горные львы или пантеры, встречаются на протяженных территориях от канадского Юкона до южных Анд. Это самый обширный ареал обитания крупных диких млекопитающих в Западном полушарии. Пумы могут выживать в самых разных местах – от пустынь и прерий до лесов и снежных гор. Но при этом они очень скрытны и практически не заметны для людей. Считается, что в национальном парке Торрес-дель-Пайне в чилийской Патагонии содержится больше пум, чем где бы то ни было в мире. Пума – расчетливый хищник, преследующий свою добычу в течение часа и более. В Торрес-дель-Пайне пумы питаются в основном гуанако, млекопитающими рода лам.

Победители международного конкурса фотожурналистики "World Press Photo-2019" будут объявлены на церемонии награждения в Амстердаме 11 апреля 2019 года.

Категория "Окружающая среда"

"Божественный мед". Автор фото: Nadia Shira Cohen.

10-летний Питер едет на отцовском грузовике во время сбора урожая сои в Нуэво Дуранго. Выращивание сои на полуострове Юкатан в Мексике, по-видимому, негативно влияет на жизнь местных пчеловодов. Экологические группы и производители меда говорят, что внедрение генетически модифицированной сои и использование агрохимии загрязняет сельскохозяйственные культуры и снижает рыночную стоимость меда. Производство сои также ведет к вырубке лесов, поскольку земля все чаще выкупается для сельского хозяйства. Это еще больше сказывается на популяции пчел.

