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Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном

Устройство будет стоит €2,3 тыс. В продаже появится в середине 2019 года.

Фото : Trusted Reviews24 февраля 2019, 23:07

Huawei в рамках презентации на MWC показала не только ноутбуки, но и свой первый складной смартфон с гибким дисплеем. Компания придумала другой формат подобного устройства, сообщает ТАСС.

В сложенном состоянии Mate X работает как смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем, а в открытом это планшет на 8 дюймов с разрешением 2480×2200 пикселей.

На большом экране можно читать книги, играть, смотреть видео, работать в браузере и сразу в двух приложениях.

Работает Mate X на новом процессоре с поддержкой 5G. Еще смартфон работает с супербыстрой зарядкой мощностью в 55 Вт — аккумулятор на 4500 мАч за полчаса зарядится почти на 90%.

Устройство будет стоит €2,3 тыс. В продаже появится в середине 2019 года.

В среду, 20 февраля, свой смартфон со складывающимся экраном представила в Сан-Франциско южнокорейская корпорация Samsung. В режиме смартфона Galaxy Fold имеет экран диагональю 4,6 дюйма, в формате планшета - 7,3 дюйма. Он будет поддерживать доступ к сетям пятого поколения 5G. Устройство имеет 12 Гб оперативной памяти и накопитель емкостью 512 Гб.


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