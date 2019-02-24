В Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения премии "Оскар"

Торжественное мероприятие пройдет по новым правилам, впервые за 30 лет не будет главного ведущего.

24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе (США) в Dolby Theatre состоится 91-я церемония вручения премий "Оскар", сообщает Zakon.kz.

Торжественное мероприятие пройдет по новым правилам, впервые за 30 лет не будет главного ведущего.

Известно, что награждать победителей будут Крис Эванс, Дэниел Крейг, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Хавьер Бардем, Джеймс МакЭвой. С музыкальными номерами выступят Кендрик Ламар, британская группа Queen, Брэдли Купер и Леди Гага.

Первого лауреата премии могут назвать уже через шесть-семь минут после начала церемонии.

Среди претендентов на "Оскар": в номинации "Лучший фильм" представлены "Богемская рапсодия", "Черный клановец", "Фаворитка", "Звезда родилась", "Власть", "Зеленая книга", "Черная пантера" и "Рома". На "Лучшего режиссера" номинированы Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Альфонсо Куарон ("Рома"), Павел Павликовский ("Холодная война"), Адам МакКей ("Власть") и Спайк Ли ("Черный клановец").

За звание "Лучший актер" поборются Кристиан Бэйл ("Власть"), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга"), Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Рами Малек ("Богемская рапсодия") и Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"). "Лучшей актрисой" могу стать Гленн Клоуз ("Жена"), Мелисса МакКарти ("Сможете ли вы меня простить?"), Оливия Колман ("Фаворитка"), Ялица Апарасио ("Рома") или поп-певица Леди Гага ("Звезда родилась").

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!