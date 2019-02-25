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Спасатели вытащили из снежного плена двоих мангистаусцев

В операции были задействованы три спасателя на одной единице спецтехники.

Фото : mgorod.kz25 февраля 2019, 01:07

Атырауские спасатели вызволили из снежного плена двух мангистаусцев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

Информация о происшествии, как сообщает пресс-служба ДЧС Атырауской области, поступила 19 февраля в 09:35 от жительницы села Миалы. По ее словам, в сельском округе "Ойтаң" в снежный сугроб провалилась "ГАЗель". На место выехал личный состав спасателей Кызылкугинского района.

- Выяснилось, что жители Мангистауской области выехали из Актау в село Миалы, однако в 60 километрах от села Миалы в сельском округе "Ойтаң" автомашина застряла в снегу. В течение часа они пытались вытащить автомашину своими силами, но так и не смогли. Благодаря оперативным действиям спасателей автомашину удалось извлечь из снега, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Медицинская помощь водителю и пассажиру застрявшей "ГАЗели" не понадобилась.

В операции были задействованы три спасателя на одной единице спецтехники.


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