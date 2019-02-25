Жители Окинавы проголосовали против новой авиабазы США

Однако в японском правительстве изначально заявили, что будут игнорировать результаты референдума и продолжат строительство.

В японской префектуре Окинава прошел референдум по вопросу о нахождении там американской базы морской пехоты Футэмма. Данные экзитполов показывают, что жители префектуры хотят закрытия базы, сообщает РБК.

Организаторы референдума теперь рассчитывают на готовность властей прислушаться к мнению граждан.

Как сообщает издание Japan Times, явка на референдуме составила более 50%, а экзитполы и первые результаты подсчета показали, что большинство участников голосования выступили против строительства нового аэродрома.



Дзинсиро Мотояма, один из организаторов голосования, назвал его результаты важными для развития демократии на Окинаве. "Я хочу, чтобы правительство Японии с уважением отнеслось к воле граждан", — сказал он.



Согласны с Мотоямой и 82% опрошенных агентством Kyodo. Они заявили, что как бы референдум ни закончился, они хотят, чтобы в Токио приняли его итоги.



Однако в японском правительстве изначально заявили, что будут игнорировать результаты референдума и продолжат строительство базы, начатое в декабре прошлого года. Отказалась поддерживать активистов и правящая Либерально-демократическая партия.

Ранее активисты на Окинаве не раз выступали против сохранения американской базы в Гиноване, указывая, что она находится рядом со школами и медицинскими учреждениями.

В течение последних 20 лет различные активисты добивались закрытия базы, однако добиться своего не сумели.

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