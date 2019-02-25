Социалисты сохраняют лидерство на выборах в парламент Молдавии

Основная борьба разворачивается между Партией, правящей Демократической партией и правым оппозиционным блоком ACUM, выступающими за евроинтеграцию.

Четыре партии проходят в парламент Молдавии по партийным спискам, лидирует партия социалистов с 31,29% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 70% протоколов, передает РИА Новости.

Как сообщается, после обработки 70% протоколов с избирательных участков в Молдавии социалисты лидируют с 31,29% по партийным спискам, у демократов - 25,72%, избирательный блок ACUM набрал 24,36% голосов, партия "Шор" - 9,13%. Остальные партии не сумели преодолеть избирательный порог в 6%.

Выборы в парламент Молдавии прошли в воскресенье. Депутатов избирают на четыре года. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе - 50 человек по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Порога явки нет. Избирательный порог для партий составляет 6%, для электоральных блоков - 8%.

На места в парламенте претендуют 14 партий и один блок. Основная борьба разворачивается между Партией социалистов, выступающей за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, правящей Демократической партией и правым оппозиционным блоком ACUM, выступающими за евроинтеграцию.

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