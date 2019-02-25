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Разыскиваемого более 15 лет преступника задержали полицейские ВКО

Преступная группа в масках, проникла в дом пенсионера, и, угрожая ему пистолетом и ножом, совершила кражу ювелирных изделий и крупной суммы денег.

Фото : pixabay25 февраля 2019, 06:46

Двоих граждан, числившихся в розыске за совершение разбойных нападений, задержали полицейские Восточного Казахстана. Один из них разыскивался более 15 лет, передает Казинформ.

Как рассказали в полиции, в марте прошлого года в селе Каменном Карьере Восточно-Казахстанкой области произошло громкое преступление, всколыхнувшее общественность. Преступная группа в масках, проникла в дом пенсионера, и, угрожая ему пистолетом и ножом, совершила кражу ювелирных изделий и крупной суммы денег. Более того, угнали автомашину хозяина дома. Трое злоумышленников вскоре были задержаны и преданы суду. Но оперативно-розыскные мероприятия по факту разбойного нападения продолжались до сих пор.

Недавно сотрудниками отдела полиции Глубоковского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан еще один член преступной группы.

"27-летний подозреваемый в совершении разбойного нападения был задержан в городе Алматы. Второй задержанный сотрудниками полиции мужчина скрывался от правосудия более 15 лет, в то время как его подельники понесли заслуженное наказание. Преступление было совершено в конце 2003 года в Аягозе. Группа мужчин, угрожая обрезом, совершила разбойное нападение на сельский магазин, при этом избили двух продавцов. В ходе розыска 55-летний подозреваемый задержан в Павлодаре и водворен в СИЗО города", - пояснили в полиции.


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