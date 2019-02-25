В Лос-Анджелесе появились первые гости церемонии вручения "Оскара"

Главные претенденты на победу - "Рома" и "Фаворитка". Оба фильма получили десять номинаций.

Первые гости 91-й церемонии вручения премии "Оскар" уже появились на ковровой дорожке. Прямую трансляцию с места событий ведёт телекомпания ABC, передает Life.

В Сети уже появились первые снимки звёздных гостей, среди которых актриса Эмилия Кларк, её коллега по цеху Стефан Джеймс, японский автор книг-бестселлеров по уборке Мари Кондо, композитор Николас Брителл, сценарист Брэд Бёрд (известный по работе над такими мультфильмами, как "Суперсемейка" и "Рататуй") и другие знаменитости.

91-я церемония "Оскар" пройдёт 24 февраля в театре Dolby (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты на премию за заслуги в области кино за прошлый год объявлены были 22 января.

Главные претенденты на победу - "Рома" и "Фаворитка". Оба фильма получили десять номинаций. При этом фильм "Чёрная пантера" получил семь номинаций, а "Зелёная книга" и "Богемская рапсодия" - по пять номинаций.

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