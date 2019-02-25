Американский актер пришел на вручение "Оскара" в платье

Актер известен продвижением гендернофлюидного стиля.

Американский актер Билли Портер появился на церемонии вручения премии "Оскар" в пышном платье, передает Lenta.ru.

Черное бархатное платье сшил для актера дизайнер Кристиан Сириано (Christian Siriano), самый молодой победитель проекта "Подиум". Портер дополнил свой образ черным болеро, напоминающим укороченный до талии мужской пиджак.

49-летняя голливудская звезда присутствовал на церемонии вместе с супругом, Адамом Портером-Смитом.

В начале февраля Портер надевал платье от Calvin Klein на мероприятие в Американском институте киноискусства. Тогда он посвятил свой образ "маргинализированным братьям и сестрам из ЛГБТКИА+ сообщества".

Актер известен продвижением гендернофлюидного стиля (образы, в которых используются одновременно элементы как мужской, так и женской одежды — прим. "Ленты.ру"), пишет издание. В то же время нью-йоркский дизайнер "сделал частью ДНК своего бренда" гендерную инклюзивность и широкую размерную линейку.

Портер прославился ролями в сериалах "Поза", "Отжиг", "Американская история ужасов", фильмах "Ноэль" и "Клуб разбитых сердец: Романтическая история", а также озвучкой нескольких персонажей в мультфильме "Анастасия".

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