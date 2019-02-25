Папа Римский сравнил педофилию с человеческим жертвоприношением

Он призвал руководящих сановников активнее бороться с нарушениями и подумать над тем, как католическая церковь может остановить разразившийся вокруг ее священников скандал.

Папа Римский Франциск сравнил сексуальное насилие над детьми в католических церквях с жертвоприношением, передает Lenta.ru.

Во время выступления перед высокопоставленными епископами он заявил, что педофилия была распространенным явлением во многих обществах.

- Это напоминает мне о жестоком религиозном ритуале, который был распространен во многих культурах - человеческом жертвоприношении, - сказал он.

На мероприятии, посвященном борьбе с насилием над детьми в религиозных учреждениях, он призвал руководящих сановников активнее бороться с нарушениями и подумать над тем, как католическая церковь может остановить разразившийся вокруг ее священников скандал.

Франциск также назвал тех, кто пользуется своим положением для того, чтобы растлевать малолетних, "орудием Сатаны".

- Никакие объяснения не могут оправдать насилия над детьми, - сказал понтифик.

Папа Римский Франциск стремится восстановить доверие к католической церкви после разразившихся по всему миру скандалов вокруг священников-педофилов. В 2013 году он постановил, что кодекс Ватикана распространяется на всех его служителей, где бы они ни жили. В апреле 2014 года он извинился за священников, которые совершали насилие над детьми, а в мае и вовсе сравнил их действия с "сатанинской мессой".

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