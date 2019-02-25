Синоптики рассказали о погоде на понедельник

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды.

О том, какая погода будет в понедельник 25 февраля, рассказали в РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, лишь на севере, востоке и юго-востоке республики погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Карагандинской области местами ожидается низовая метель, ветер 15-20 м/с, в Карагандинской области местами туман.

В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед.

В Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман, в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, днем местами Жамбылской области ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, ночью местами, днем на большей части ветер 15-20 м/с. В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с.

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