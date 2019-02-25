Озвучен гонорар Головкина за третий бой с "Канело" в "проекте на миллиард"

Коппинджер рассказал в твиттере о финансовых деталях ожидаемой сделки.

Инсайдер журнала The Ring Майк Коппинджер поделился информацией о возможном подписании экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадием Головкиным контракта с ТВ-платформой DAZN, сообщает Sports.kz.

Коппинджер рассказал в твиттере о финансовых деталях ожидаемой сделки.

"Ожидается, что Головкин заработает 15 миллионов долларов за бой после возвращения на ринг в конце весны-начале лета перед потенциальным третьим боем с Альваресом в сентябре, который принесет ему более 30 миллионов долларов", — написал американский журналист.

Ранее Коппинджер сообщил, что DAZN предложила Головкину контракт на три гарантированных боев — его можно будет продлить до шести боев.

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