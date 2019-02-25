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Из-за взрыва газового баллона мужчина получил смертельные ожоги в СКО

Он скончался в машине скорой.

Фото : КЧС МВД РК25 февраля 2019, 09:53

Вечером 24 февраля в СКО погиб мужчина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

- 24 февраля в 21:00 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на двух хозяев в селе Кишкениколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области. Из-за неисправности редуктора газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением мебели на площади 12 кв. м., без разрушений, - сообщили в КЧС.

Пожар был локализован в 21:37 и ликвидирован в 21:56.

В результате случившегося от полученных ожогов в машине скорой помощи скончался мужчина, 1964 года рождения.


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