Из-за взрыва газового баллона мужчина получил смертельные ожоги в СКО
Он скончался в машине скорой.
Фото : КЧС МВД РК25 февраля 2019, 09:53
Вечером 24 февраля в СКО погиб мужчина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
- 24 февраля в 21:00 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на двух хозяев в селе Кишкениколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области. Из-за неисправности редуктора газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением мебели на площади 12 кв. м., без разрушений, - сообщили в КЧС.
Пожар был локализован в 21:37 и ликвидирован в 21:56.
В результате случившегося от полученных ожогов в машине скорой помощи скончался мужчина, 1964 года рождения.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4959360-8a8359313be9449115ce991682874ffa
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...