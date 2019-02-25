Курс доллара составил 376,23 тенге на торгах
В обменниках курс долара - 376,5-378,1 тенге
Фото : Zakon.kz25 февраля 2019, 11:31
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 376,23 тенге за доллар (-0,50 тенге), объем торгов – 57,9 млн долларов.
В обменниках курс доллара - 376,5-378,1 тенге,евро - 427,1-429,5 тенге, рос.рубля - 5,74-5,79 тенге.
В торгах приняли участие 18 банков.
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