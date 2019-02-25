Сельский аким подарил козу пятикласснику за любовь к чтению

Остальные победители в разных возрастных категориях получили продуктовые наборы от спонсоров.

В Прииртышье креативный сельский аким подарил козу лучшему читателю библиотеки, передает Zakon.kz со ссылкой на Рavlodarnews.kz.

В конкурсе участвовали жители Теренколя разных возрастов и профессий - от школьников до пенсионеров. Об этом агентству рассказал новый аким Теренкольского сельского округа одноименного района в Павлодарской области Аждар Жусупов, еще недавно знаменитый своими креативными идеями на посту руководителя пригородного села Павлодарского.

- Конкурс проводили среди любителей художественной литературы на казахском и русском языках. Участвовали молодежь, пенсионеры, школьники. Главный приз - живую козу - завоевал пятиклассник сельской школы Олег Айтпаев. Мальчик за прошлый год прочитал 125 книг. Остальные победители в разных возрастных категориях получили продуктовые наборы от спонсоров, - рассказал Аждар Жусупов.

Ранее креативный аким прославился и другими своими необычными акциями. Например, обладателям самых красивых дворов в селе Павлодарском аким дарил петухов. На масленицу в этом же селе Аждар Жусупов вдохновил местных кондитеров испечь гигантский торт и бесплатно угостить жителей. Живые призы в виде козлят, ягнят и поросят регулярно получали самые талантливые сельчане. А на 9 Мая аким прокатил бабушек - вдов ветеранов Великой Отечественной войны на красном лимузине.

- Теперь будем делать село Теренколь самым чистым и интересным для жителей, - пообещал новый аким.

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