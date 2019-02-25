Программу посвятили уникальному явлению мировой культуры – романсу.

В первый день весны жителей и гостей столицы ждет яркий, легкий музыкальный вечер – 1 марта на сцене Камерного зала "Астана Опера" пройдет концерт "Магия романса". Программу посвятили уникальному явлению мировой культуры – романсу, а также вниманию публики предложат испанские сарсуэлы и интересные сцены из опер, которые будут исполнены под аккомпанемент рояля, скрипки, гитары и арфы, передает пресс-служба театра.

В концерте принимают участие вокалисты – лауреат Премии Фонда Первого Президента – Елбасы меццо-сопрано Татьяна Вицинская, контртенор Батыржан Смаков, лауреат международных конкурсов тенор Рамзат Балакишиев и талантливые инструменталисты –Амина Тайкенова ин дер Шмиттен (фортепиано), Любовь Ткаченко (арфа), Асель Жакиянова (скрипка), Ботагоз Калиева (виолончель), Алиби Асакаев (гитара), Жибек Сапаргалиева (флейта), Ерболат Ташкенбаев (ударные).

- Для меня это очень важное и радостное событие в жизни, которое я жду с особым волнением. Мне представилась уникальная возможность, помимо исполнения оперных ролей в постановках нашего театра, вместе с моими коллегами – прекрасными артистами – сделать этот концерт, посвящённый одному из любимых всеми музыкальных жанров - его величеству "романсу". Каждый романс – это отдельная история чувств и переживаний, маленький моноспектакль, в котором можно раскрыть всю палитру нашего внутреннего мира, наши мысли и поделиться этим со зрителем через призму музыки и поэзии. Слушателей также ждут музыкальные сюрпризы, которые мы не будем раскрывать, и очень надеемся, что нашей публике все понравится, - отметила Татьяна Вицинская.

В насыщенную программу вошли редко исполняемые дуэты эпохи барокко, знаменитые испанские песни и сарсуэлы Фернандо Обрадорса и Мануэля де Фальи, старинные русские романсы – "Только раз бывает в жизни встреча", "Ямщик, не гони лошадей", "А напоследок я скажу", кроме того известные произведения – "Аве Мария" на тему из медитации к опере "Таис" Жюля Массне, сцены из опер "Самсон и Далила" Камиля Сен-Санса, "Кармен" Жоржа Бизе и многое другое.

Начало концерта в 19.00.

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